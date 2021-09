Salon Privè: McLaren in vetrina

Il Salon Privè, evento d’Oltremanica che sis volgerà a Blenheim Palace, nell’Oxfordshite, dal 2 al 5 settembre accoglie le intriganti novità firmate McLaren, costruttore britannico di supercar, presente con in questa edizione con la nuova Artura ibrida ad alte prestazioni, la roadster Elva, proposta con il parabrezza, la 765LT Spider e la GT.



Organizzato proprio nel cuore della campagna inglese, la kermesse rappresenta ormai uno dei più importanti eventi del Concours d'Elégance del Regno Unito.

In dettaglio, l’ultima arrivata della gamma McLaren, la supercar ibrida ad alte prestazioni Artura sfoggia la vivace tinta Ember Orange e raccoglie tutto il know-how tecnologico del brand, leader nella realizzazione di vetture da strada e da pistala sportiva è realizzata a partire dall’architettura Carbon Lightweight Architecture (MCLA) e adotta il motore V6 biturbo da 3,0 litri, abbinato ad un’unità elettrica da 95 CV.



Le performance sono elevate grazie alla potenza combinata di 680 CV. Artura raggiunge la velocità massima di 330 km/h e scatta da 0 a 200 km/h in 8,3 secondi. Inoltre, può essere guidata in modalità esclusivamente elettrica con percorrenze sino a 30 km. Il prezzo di listino per il mercato italiano è fissato a partire da 231,000 euro.



Affiancherà Artura nell’esclusivo parterre il modello Elva, presentato con parabrezza di protezione, perfettamente integrato nel design dinamico della vettura. L'auto esibisce una splendida livrea Satin Blue.

Ulteriore novità è rappresentata dal modello 765LT Spider dall’elegante colorazione Ambit Blue. La sportiva segue la 765LT Coupé e conserva grazie al telaio in fibra di carbonio tutte le capacità dinamiche della coupé, aggiungendo un hard top retrattile monoblocco ad azionamento elettrico.



Progettata per chi ama le prestazioni senza rinunciare allo stile, la McLaren GT nella tinta Serpentine completa la gamma presente al Salon Privé. Sarà anche possibile effettuare test su strada dei modelli GT e 720S Spider.