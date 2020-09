Bentley: gran ritorno al Salon Privè

Il parco di Blenheim Palace rappresenta l’incantevole parterre dell’evento Salon Privè, appuntamento annuale con il mondo dell’heritage d’Oltremanica.



Dal 22 al 26 settembre prossimi, la vetrina accoglierà le sorprendenti proposte di molti brand. Attesa la partecipazione di Bentley, che in questa speciale occasione svelerà in anteprima tre modelli prodotti dalla divisione Mulliner, nota per la cura e la maestria artigianale delle sue realizzazioni.



Già durante l’edizione dello scorso anno Bentley aveva annunciato la rinascita della Bentley Team Blower del 1929, prodotta in una serie limitatissima di dodici esemplari.

La divisione di Mulliner ha anche completato un restauro scrupoloso della Bentley Corniche del 1939, anch’essa presentata in veste di anteprima nel 2019.



Quest'anno, il portfolio Classic sarà rappresentato da ulteriori affascinanti vetture. Come la Bentley Mulliner Bacalar, la più rara due porte della gamma e massima espressione del lusso a cielo aperto. Saranno dodici le auto disponibili di questa edizione limitata ed esclusiva.



Ogni modello sarà realizzato a mano nell'officina Bentley Mulliner a Crewe, in base ai gusti personali di ogni cliente. L’impostazione barchetta, priva di tetto e con una carrozzeria completamente aggiornata, rendono Bacalar un modello unico, risultato dell'interazione tra il team di progettazione Bentley Mulliner e il singolo cliente. Mulliner Bacalar è ispirata al design della pluripremiata EXP 100 GT dalle linee scolpite e decise.



La divisione Mulliner non dimentica di offrire anche elaborazioni più caratterizzanti di altre vetture della gamma Bentley, la nuova Continental GT Mulliner Convertible, nonché l'opportunità di personalizzare una vettura del catalogo. È disponibile un ampio numero di opzioni su tutta la gamma di vetture di produzione attuale: da colori unici, combinazioni di pellami e contenuti su misura.



Per celebrare la storia di Mulliner, Bentley porterà anche due auto molto speciali dalla Heritage Collection: la 8 litri del 1930 insieme alla storica R-Type Continental del 1952.