Automobili Maggiore: il made in Italy ad Hampton Court

Il Concours of Elegance, evento automobilistico d’Oltremanica dedicato alle auto più iconiche, che si è svolto dal 2 al 4 settembre nella cornice di Hampton Court Palace, nel Regno Unito, ha visto la partecipazione di Automobili Maggiore, azienda toscana nata nel 2019 da un’idea di Gianluca Maggiore.



Il piccolo atelier si dedica alla creazione di vetture in serie limitata realizzate con un approccio artigianale e personalizzato, trasformando auto classiche in oggetti unici.

Questo processo si chiama Restomod, che tende a conservare inalterato lo stile, ma con l’apporto della tecnologia attuale, per rendere la vettura perfettamente fruibile secondo gli standard di oggi.



L'idea di Gianluca Maggiore è quella di mantenere il piacere di guida old style dell'auto originaria, senza tradire l'impostazione originale. Circa due anni fa Automobili Maggiore lanciava il progetto M (Magnum), il primo su base Ferrari al mondo. Il lavoro di aggiornamento fu profondo a livello tecnico e attento a livello di stile, lasciandolo praticamente intatto.



In occasione di Concours of Elegance è stato rivelato il secondo progetto: GranTurismO con cui l’azienda ha deciso di seguire un approccio più aggressivo per offrire un prodotto complementare al primo (Progetto M), dotandolo di un carattere moderno. L’ispirazione nasce dal modello 288 GTO.



“ Hampton Court è una destinazione incredibile per la sua bellezza intrinseca, per le bellissime auto presenti al Concorso di Eleganza e anche per la presenza di specialisti e artigiani che rappresentano la parte più romantica del mondo Automotive ”, afferma Gianluca Maggiore, il fondatore.



GranTurismO nasce dalla volontà di celebrare due miti: il primo motore Turbo della Ferrari, nato nel 1982 e l’ing. Nicola Materazzi, l’uomo che ha progettato 288GTO, GTO evoluzione, F40, EB110 ed Edonis. Automobili Maggiore, nello sviluppare la nuova vettura sovralimentata, ha voluto celebrarne la genialità.