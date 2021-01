05/01/2021

Caratterizzata da dettagli inediti e specifici, la nuova Nissan Juke Enigma introduce la compatibilità con Amazon Alexa. Lo stile si affida a elementi scuri e futuristici, che ne esaltano la personalità.



Interessante la combinazione per gli esterni 2-Tone: dark metal grey con tetto black metallic. I cerchi in lega da 19 pollici Akari si presentano in una veste rinnovata total back conferendo un aspetto sportivo.

La linea del tetto in stile coupé e gli specchietti retrovisori sono impreziositi da un disegno personalizzato a intreccio.



Questa versione speciale è identificata da un badge dedicato sia all’esterno che all’interno della vettura. La versione speciale Enigma è disponibile a partire da febbraio 2021