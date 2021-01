Mercedes-Benz EQA

21/01/2021

Mercedes EQA rappresenta il primo sport compact SUV elettrico della gamma Mercedes EQ. Dal punto di vista estetico, il veicolo si distingue per la presenza di una mascherina Black Panel con la stella centrale tipica di Mercedes-EQ. Un ulteriore elemento di design è la fascia luminosa, sia anteriore che posteriore.



Dettagli blu nei fari sottolineano ulteriormente il carattere di questa innovativa proposta. In esclusiva sono disponibili cerchi in lega leggera con dimensioni massime di 20 pollici in versione bicolore o tricolore con elementi decorativi in parte di color oro rosé o blu.

Gli interni presentano, a seconda della versione di allestimento, un nuovo elemento decorativo retroilluminato e dettagli color oro rosé sulle bocchette di ventilazione, sui sedili e sulla chiave.



Il modello speciale Edition offre in più sedili in pelle traforata attraverso la quale si intravede il tessuto blu. La strumentazione con visualizzazioni specifiche dei modelli elettrici riprende sempre le tonalità dell'oro rosé e del blu.

Il debutto sul mercato avviene con la versione EQA 250. Sei gli allestimenti disponibili: S Sport, Sport Plus, Sport Pro caratterizzate da uno stile Progressive e, ad un livello superiore, Premium, Premium Plus e Premium Pro, con un look segnato dall’ AMG Line.



Ulteriori personalizzazioni sono disponibili attraverso i pacchetti Electric Art e Night. La batteria agli ioni di litio a due livelli è posizionata nel sottoscocca dell'auto e ha un contenuto di energia pari a 66,5 kWh.



A bordo sono presenti di serie il sistema antisbandamento attivo e il sistema di assistenza alla frenata attivo. La dotazione include anche il sistema di Infotainment MBUX (Mercedes-Benz User Experience), la cui configurazione può essere personalizzata con diverse opzioni.