28/01/2021

Smart EQ fortwo edition bluedawn è una nuova versione speciale, disponibile in soli 400 esemplari, caratterizzata da bodypanel e cellula di sicurezza tridion proposti nella tinta blue matt velvet. Il look elegante e dinamico viene enfatizzato da elementi BRABUS in blue matt velvet o nero lucido.



La nuova tinta si abbina perfettamente al nero lucido dello spoiler anteriore, al rivestimento della griglia della presa d'aria, alle minigonne laterali e ai cerchi in lega leggera monoblock da 16 pollici con i coprimozzi firmati BRABUS.

Sempre in nero lucido sono l'inserto del diffusore posteriore, le coperture degli specchietti esterni e il badge Smart. Il tetto con rivestimento in tessuto e la griglia del radiatore nera.



Lo stesso stile dinamico lo ritroviamo anche a bordo dove spiccano elementi BRABUS come il pomello della leva del cambio e i tappetini in velluto nero con la scritta edition bluedaw ricamata. La bluedawn è realizzata su base prime e tra le dotazioni di serie include il winter package, con sedili e volante riscaldabili. La bluedawn è disponibile esclusivamente sulla configurazione Smaer EQ Fortwo coupé.