02/02/2021

Nissan Leaf10 è una versione speciale che celebra i 10 anni della prima vettura 100% elettrica della gamma. Disponibile in Italia nella versione da 62 kWh, Leaf10 amplia le dotazioni tecnologiche con il sistema Wi-Fi di bordo e nuovi servizi di connettività. In dotazione troviamo anche i sistemi avanzati di assistenza alla guida ProPILOT e e-Pedal.



Dal punto di vista estetico, la vettura presenta un motivo kumiko, un disegno geometrico giapponese, che impreziosisce gli specchietti retrovisori, la linea del tetto e il bagagliaio e si abbina al badge presente sul montante C. e’ possibile scegliere fra due colorazioni: Pearl White e Dark Metal Grey entrambe con tetto nero di serie.



L’equipaggiamento include i cerchi in lega da 17 pollici, mentre a bordo spiccano l’ In-Car Wi-Fi hotspot e il sistema 4G integrato.Grande attenzione anche alla sicurezza che si avvale del Sistema Intelligente di avviso e intervento angolo cieco, che avverte il guidatore e riporta il veicolo in carreggiata in una situazione di potenziale pericolo in fase di sorpasso.