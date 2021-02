DS Automobiles 4 2021

16/02/2021

Vettura che ridefinisce il segmento C-Premium, la nuova DS4 si distingue per il design audace e le proporzioni inedite. Larga 1,83 metri ed equipaggiato con ruote da 720 mm, con cerchi fino a 20 pollici, l’auto offre dimensioni generose.



Il frontale si fa notare per la nuova firma luminosa sottolineata da proiettori con sistema DS Matrix Led Vision, che combina luci a matrice di led e direzionali.

Le DS Wings collegano i fari alla griglia. Quest’ultima è composta da una struttura divisa in due parti. Il profilo si presenta fluido e presenta linee nette.



Le maniglie delle portiere a scomparsa accompagnano le superfici scolpite sui lati. In coda spicca il lunotto particolarmente inclinato dalla serigrafia smaltata.

A bordo domina la tecnologia. La struttura della consolle centrale include il nuovo sistema di climatizzazione e i comandi DS AIR che rendono le bocchette invisibili.



I comandi degli alzacristalli elettrici sono allineati con le prese d'aria laterali ed integrate nelle portiere. Il sistema DS Smart Touch è un touchscreen da 5 pollici posizionato vicino ai comandi del cambio automatico permette di gestire le funzioni dell’auto.



Basato sull’evoluzione della piattaforma EMP2 con il 70% di componenti nuove o esclusive, DS 4 offre la tecnologia ibrida plug-in sin dal suo lancio (225 CV e oltre 50 km di autonomia in modalità a zero emissioni sul ciclo combinato WLTP). Un motore a 4 cilindri sovralimentato da 180 Cv è affiancato da un motore elettrico da 110 CV e un cambio automatico EAT8, per una potenza complessiva pari a 225 CV.



Il pacco batterie è posizionato nella parte posteriore della traversa deformabile e consentirà un'autonomia di oltre 50 Km. Nella gamma delle unità sono incluse anche versioni benzina PureTech da 130, 180 e 225 CV e una versione BlueHDi Diesel da 130 CV.

Il lancio commerciale di DS 4 è programmato per il quarto trimestre del 2021.