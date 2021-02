Nissan Qashqai 2021

19/02/2021

La terza serie di Nissan Qashqai presenta un design elegante, ricca dotazione tecnologica e motori efficienti. Con la nuova piattaforma CMF-C, il nuovo Qashqai fa un ulteriore balzo evolutivo. La nuova generazione appare più imponente e moderna. La linea di cintura è più marcata e l’aspetto appare più robusto grazie ai nuovi cerchi in lega da 20 pollici.



Il passo è più lungo di 20 mm, per una lunghezza complessiva incrementata di 35 mm. Aumentano anche l’altezza (25mm) e la larghezza (32mm). All’interno, il nuovo design ergonomico offre maggiore abitabilità e più spazio. Sul frontale la griglia Nissan V-Motion è più grande, cromata e con una linea secondaria satinata.



Spiccano i sottili fari full LED con luci diurne a boomerang. Il nuovo Qashqai è disponibile in 11 colorazioni per gli esterni con cinque combinazioni bicolore. Il nuovo Nissan Qashqai offre differenti configurazioni per adattarsi alle esigenze dei clienti, i quali potranno scegliere, oltre alle due diverse motorizzazioni, fra due o quattro ruote motrici, cambio manuale a 6 marce o nuovo Xtronic.



Il restyling vede il debutto dell’innovativo sistema di propulsione e POWER, una tecnologia esclusiva Nissan. Il sistema e-POWER è costituito da una batteria ad alta capacità, un motore benzina da 157 CV con rapporto di compressione variabile, un generatore, un inverter e un motore elettrico da 140 kW di dimensioni e potenza analoghe a quelle dei veicoli elettrici della gamma.