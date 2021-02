22/02/2021

Innovativa vettura ad alte prestazioni, McLaren Artura si configura come una sportiva ibrida sviluppata a partire dall'esperienza nell'elettrificazione mostrata nell’hypercar ibrida McLaren del 2012, ma anche alla più recente Speedtail Hyper-GT, attualmente in produzione.



Ogni elemento di McLaren Artura è del tutto nuovo, dall'architettura della piattaforma a ogni dettaglio del propulsore ibrido ad alte prestazioni, alla carrozzeria esterna, gli interni e il sistema di interfaccia del conducente.



Completamente nuovo è il propulsore a benzina V6 biturbo, progettato per accompagnarsi a un motore elettrico, le performance dei motori V8 più performanti con l’aggiunta di una migliore risposta della coppia a bassi regimi. McLaren può viaggiare anche con la sola energia elettrica nei percorsi urbani.

Il peso aggiuntivo dato del sistema ibrido è stato compensato dall'uso di tecnologie per il risparmio di peso su tutto il telaio, la carrozzeria e il gruppo propulsore.

La McLaren Carbon Lightweight Architecture (MCLA) pone la vettura ai vertici della categoria. Artura rappresenta il primo modello realizzato sulla nuova architettura della piattaforma ottimizzata per l'elettrificazione, progettata presso il McLaren Composites Technology Center.



Innovativa, ultra resistente e con un peso di soli 82 kg, la monoscocca alla base dell’architettura leggera in fibra di carbonio (MCLA) è costruita con estrema precisione, utilizza quattro nuovi tipi di fibra di carbonio, una nuova resina e un nuovo materiale di base per offrire resistenza e rigidità superiori.

Il lancio sul mercato è programmato per la prima metà del 2021.