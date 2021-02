25/02/2021

La nuova Nissan Qashqai Premiere Edition è una versione speciale in edizione limitata, destinata ai primi clienti del nuovo Nissan Qashqai.

La Premiere Edition offre dotazioni tecnologiche che ritroviamo sui modelli di fascia superiore. Il nuovo display in alta definizione da 9 pollici accoglie il nuovo sistema di infotainment Nissan, mentre un ulteriore schermo multifunzione Full TFT personalizzabile da 12,3 pollici si trova di fronte al conducente.



Un Head-Up Display(HUD) da 10,8 pollici, il più grande del segmento, fornisce informazioni utili alla guida. Il sistema di ricarica wireless a 15W permette agli occupanti di caricare lo smartphone. Qashqai Premiere Edition è inoltre equipaggiato con il nuovo ProPILOT con Navi-link. Per quanto riguarda lo stile, la versione speciale propone diverse. opzioni per la carrozzeria. Il nuovo Magnetic Blue, il Ceramic Grey e il White Pearl Brilliang perla sono abbinabili al tetto nero.



L’equipaggiamento include anche barre al tetto perfettamente integrate, rifinite in argento opaco. L’aspetto dinamico è esaltato dai nuovi cerchi in lega da 18 pollici con finitura a taglio diamantato. Qashqai Premiere Edition è disponibile in due versioni: 1.3 benzina mild hybrid da 140 CV, 2WD, abbinato al cambio manuale a 6 rapporti e 1.3 benzina mild hybrid da 158 CV, 2WD, abbinato al cambio Xtronic. Il lancio commerciale è previsto a partire da giugno 2021.