01/03/2021

Il suv Toyota RAV4 Plug-in Hybrid rappresenta l’ultima frontiera della tecnologia ibrida del marchio. Il veciolo offre la più recente tecnologia Full Hybrid-Electric di Toyota che promette maggiore potenza e una migliore dinamica di guida.



Il nuovo ed efficace propulsore eroga una potenza complessiva di 306 CV, che consente di ottenere un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 6 secondi. In modalità EV è un vero e proprio veicolo elettrico in grado di percorrere 75 km a 0 emissioni nel ciclo combinato e fino a 98 km nel ciclo urbano, con una velocità massima in EV di 135 km/h.



Toyota RAV4 Plug-in Hybrid è sviluppato sulla piattaforma Toyota GA-K, che propone la batteria ibrida sotto il pianale. È inoltre equipaggiato di serie con il sistema di trazione integrale elettrica intelligente AWD-i.



il sistema propulsivo è composto, inoltre, da una nuova batteria agli ioni di litio ad alta capacità e un converter potenziato all'unità di controllo del sistema ibrido. Nella parte posteriore destra si trova la presa di ricarica protetta da uno sportello che si blocca e sblocca automaticamente con le porte del veicolo.

RAV4 Plug-in è fornito di due cavi standard di cui uno collegabile ad una normale presa domestica e l'altro, di tipo Mennekes (32A, 6.6 kW), che consente di completare una ricarica in sole 2 ore e mezza se collegato a una wallbox.



Raffinato e stilisticamente interessante, il veicolo presenta nella parte anteriore una finitura scura per la griglia. Nell'abitacolo troviamo nuovi rivestimenti dall’impostazioni sportiva. La gamma si compone di due allestimenti.



La versione d’ingresso è la Dynamic+, che offre di serie i cerchi in lega da 18 pollici, fari a Led, vetri posteriori oscurati, Power back door, sistema multimediale Toyota Touch 3 da 9 pollici con DAB, navigatore satellitare e smartphone integration, wireless charger, sedili in pelle sintetica riscaldati e sedile guidatore regolabile elettricamente con supporto lombare.



Il top di gamma è la versione Style+ con cerchi in lega da 19 pollici, tetto panoramico, sedili in pelle, sedili anteriori ventilati, Head-up display, sistema premium audio JBL, Panoramic view monitor a 360° e smart rear view mirror.

Il lancio commerciale è programmato da aprile 2021