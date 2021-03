04/03/2021

La nuova Mini Camden Edition amplificando l caratteristiche delle nuove Mini 3 e 5 Porte. Questa versione propone elementi unici che la rendono distintiva rispetto agli altri modelli della gamma.



Il nome Camden, che si riferisce al quartiere trendy di Londra, è riportato con alcuni dettagli su tutta la vettura. Il logo Camden Edition è presente vicino al Side Scuttle, sul battitacco e sulla plancia anteriore destra.



Camden Edition include di serie: cerchi in lega Victory Spoke Black 16 pollici, sensori di parcheggio posteriori, bracciolo anteriore, Cruise Control, Mini Connected Navigation, personalizzazione Camden Edition. La nuova Mini Camden Edition è disponibile per le nuove Mini 3 porte e Mini 5 porte, nelle motorizzazioni One (75KW) e Cooper.