15/03/2021

Serie speciale prodotta in 90 esemplari, la nuova Toyota GR Supra Jarama Racetrack Edition si presenta con un look ancora più disitntivo. La livrea è proposta nella tonalità Horizon Blue abbinata a cerchi in lega da 19 pollici neri con pinze freno rosse.



A bordo, si nota il numero dell’edizione speciale riportato sulla plancia insieme alla riproduzione del circuito di Jarama. Il carnet di dotazioni include un sistema di navigazione con mappe in 3D e servizi di connettività Supra Connect.



È presente anche il pacchetto Supra Safety+ che comprende il cruise control adattivo, il Lane Departure Warning, il riconoscimento dei pedoni e gli altri sistemi di assistenza alla guida. La gamma delle unità offre il motore 3.0 da 340 CV, abbinato al cambio automatico ad 8 rapporti. La vettura scatta da 0 a 100 km/h in 4,3 secondi e raggiunge la velocità massima, limitata elettronicamente, di 250 km/h. il lancio commerciale è programmato a partire dalla primavera 2021.