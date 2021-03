24/03/2021

Toyota Aygo X Prologue ridefinisce il segmento A offrendo più stile e carattere, puntando su dettagli più distintivi,come, i pneumatici più grandi, che assicurano una migliore visibilità e un migliorato comfort di guida, grazie alla massima distanza dal suolo.



Il design viene esaltato da soluzioni estetiche come la livrea bicolore o la linea del tetto, quest’ultima conferisce un aspetto più dinamico e scattante. In coda, si nota la nuova linea dei fari.



Nello specchietto retrovisore esterno troviamo un'action camera, che può essere utilizzata per cogliere i momenti più piacevoli del tempo libero. Infine, un portapacchi integrato accentua il profilo del veicolo e crea un legame visivo con le luci posteriori esagonali.