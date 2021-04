30/03/2021

Bentley Continental Gt Speed, si basa sulla tradizione delle varianti Speed. La vettura offre un'avanzata tecnologia studiata in modo specifico. La nuova Bentley Continental GT Speed introduce per la prima volta il differenziale posteriore elettronico(eLSD).



In dotazione troviamo una versione potenziata del propulsore Bentley W12 TSI da 6,0 litri da 650 CV, abbinato alla tecnologia Stop-Start. Il esign si affida a dettagli esterni raffinati. I modelli Speed sono caratterizzati da una griglia del radiatore Dark Tint e una griglia del paraurti inferiore.



Ulteriore caratteristica sono i cerchi ruota Speed da 22 pollici in argento brillante.

Alle basse e medie velocità, le ruote posteriori della GT Speed sterzano nella direzione opposta alle ruote anteriori, per ottenere un rapido cambio di direzione. Alle alte velocità, le ruote posteriori sterzano invece nella stessa direzione della parte anteriore, assicurando la stabilità della vettura.



L'abitacolo presenta una divisione cromatica bicolore. essere personalizzati con una scelta di 15 colori principali e 11 secondari della pelle.La console centrale può essere rifinita con un nuovo motivo in tinta scura tornito in alluminio, con una superficie lavorata geometricamente