12/04/2021

Ideale per la mobilità urbana, la Citroen C1 viene proposta nella limited edition C1 Millennium, riconoscibile per elementi dedicati.



Sono disponibili di serie le modanature dei passaruota Nero Opaco abbinate a copricerchi da 15 pollici Comet, insieme ai vetri posteriori e al lunotto oscurati. La lunghezza pari a 3,46 m e la sua maneggevolezza, grazie al raggio di sterzata di 4,80 m, la rendono pratica e molto agile.



Lo spazio interno può accogliere fino a quattro persone. L’abitacolo accoglie numerosi vani portaoggetti e rivestimenti in tessuto Urban Ride Collection 2.



Basata sull’allestimento Feel, Citroen C1 Millennium include nel carnet dotazioni: climatizzazione, un impianto audio digitale MP3 con 4 altoparlanti, il divano posteriore frazionabile e ribaltabile, Touch Pad 7 pollici abbinata alla funzione Mirror Screen.



La propulsione si affida all’unità 3 cilindri benzina di ultima generazione, dotata del sistema Stop & Start e abbinata al cambio manuale (VTi 72 S&S). l’arrivo sul mercto è programmato da giugno 2021.