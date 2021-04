12/04/2021

Versione speciale, la Smart EQ Fortwo racingrey si caratterizza per la proposta cromatica asphalt grey, una livrea studiata per questa limited edition.



Il look sportivo è ben sottolineato da elementi come i fari led, icerchi in lega Brabus grey da 16 pollici e una console in carbon look. A bordo sono proposti sedili riscaldabili, la telecamera con sensori di parcheggio, le luci ambient e il sistema d’infotainment smart media system connect.



La versione forfour racingrey si differenzia per la livrea in total graphite grey. Entrambe le configurazioni, fortwo e forfour, sono alimentate da un motore elettrico da 82 CV, cha garantisce euno scatto da 0 a 100 km/h in 11,6 secondi, che diventano 12,7 per la declinazione forfour.



Le versioni sono offerte in numero limitato: 300 esemplari per la Fortwo e 100 esemplari per la Forfour.