Mercedes-Benz EQS

20/04/2021

Mercedes EQS è la prima berlina luxury total electric della gamma. I primi modelli introdotti nel mercato sono EQS 450+ da 245 kW ed EQS 580 4MATIC da 385 kW. Con un'autonomia fino a 770 km e una potenza che raggiunge la soglia dei 385 kW, EQS si pone sullo stesso livello di una berlina del segmento di Classe S.



È prevista la commercializzazione anche di una versione Performance in grado di raggiungere 560 kW di potenza. Tutti i modelli EQS dispongono di una catena cinematica elettrica (eATS) sull'asse posteriore, mentre le versioni a trazione integrale 4MATIC montano un'eATS anche sull'anteriore.



EQS porta in dote anche una nuova generazione di batterie, la cui densità energetica è incrementata. La vettura si ricarica in corrente continua presso le stazioni di ricarica rapida fino a 200 kW.



La Mercedes EQS si basa su un'architettura elettrica. Questa concezione ha permesso di adottare un purpose design: con la sua linea monoarco e il design cab forward con coda fastback, EQS si distingue dagli altri modelli della gamma.



I fari innovativi, uniti da una fascia luminosa, e la mascherina del radiatore in nero (Black Panel) ne enfatizzano la linea originale. La mascherina del radiatore Black Panel con la Stella Mercedes centrale può diventare più esclusiva, scegliendo un motivo a stelle tridimensionale.