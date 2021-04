Maserati F Tributo Special Edition

26/04/2021

Maserati rende omaggio alle vittorie di Fangio su 250F con una edizione speciale, la F Tributo Special Edition, disponibile per i modelli Ghibli e Levante in due esclusivi colori: Rosso Tributo e Azzurro Tributo.



Il richiamo al passato è evidente nei dettagli esterni, dove il rosso è il colore che evoca il motorsport italiano, storicamente le Maserati hanno sempre corso con la livrea di questa tonalità. L’azzurro, invece, è un colore brillante che si ispira al blu, uno dei colori della città di Modena, sede del Brand.



Ulteriori richiami alla 250F di Fangio, caratterizzata da una particolare livrea rossa e gialla, si ritrovano anche nelle rifiniture delle ruote e delle pinze freni gialle. Completano gli esterni i cerchi da 21 pollici Anteo color Black o nella tinta Titano nero lucido, secondo le versioni.



Il parafango riporta un badge in nero lucido e sul montante-C il tridente è in tinta con la carrozzeria. A bordo ritroviamo le cuciture rosse o gialle, abbinate alla pelle Black Pienofiore.