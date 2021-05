30/04/2021

Citroen C5 X è la nuova ammiraglia della gamma e si presenta con un design originale, sintesi stilistica fra una berlina e una station wagon. Il design colpisce per l’impostazione forte e robusta, per la silhouette decisa, con portellone posteriore.



Il cofano lungo, le linee fluide e aerodinamiche e la linea di cintura alta conferiscono massimo dinamismo. C5 X presenta, sia nel frontale che al posteriore, la nuova firma luminosa a V, inaugurata su Nuova C4, che la rende subito riconoscibile.



In dotazione sono disponibili sia motorizzazioni tradizionali che ibride plug-in. Il motore ibrido plug-in eroga fino a 225 CV ed offre il piacere di guidare in modo sostenible, con la possibilità di percorrere oltre 50 km in modalità ZEV. Debuttano le Sospensioni Attive Citroën Advanced Comfort che regalano il massimo comfort durante le lunghe percorrenze.



Gli interni sono improntati alla comodità e adottano uno stile lounge, troviamo sedili Advanced Comfort e un’abitabilità senza eguali. La versione ibrida plug-in, con l’e-Confort associato alla guida in modalità elettrica, amplifica la piacevolezza dell’esperienza di guida.



L’equipaggiamento di bordo include tecnologie all'avanguardia come l'Extended Head Up Display e una serie di dispositivi di assistenza alla guida, tra cui l'Highway Driver Assist, o il nuovo sistema di infotainment con touchpad da 12 pollici HD, Natural Voice Recognition e un display personalizzabile tramite widget, come su un tablet.la commercializzazione è programmata per il secondo semestre del 2021.