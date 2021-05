Mercedes-Benz EQA

10/05/2021

Il suv Mercedes EQA, disponibile a partire dalla primavera 2021, è un veicolo a trazione elettrica con un’impostazione modern luxury. EQA presenta si distingue per la presenza di una mascherina Black Panel con stella centrale, tipica di Mercedes-EQ, e di una fascia luminosa anteriore e posteriore. In esclusiva sono disponibili cerchi in lega leggera con dimensioni massime di 20 pollici in versione bicolore o tricolore con elementi decorativi in parte di color oro rosé o blu.



Gli interni offrono un nuovo elemento decorativo retroilluminato e dettagli color oro rosé sulle bocchette di ventilazione, sui sedili e sulla chiave. Il modello speciale Edition 1 presenta, inoltre, sedili in pelle traforata attraverso la quale si intravede il tessuto blu. L’equipaggiamento include diversi sitemi di assistenza alla guida come il sistema antisbandamento attivo e il sistema di assistenza alla frenata attivo.



La batteria è posizionata in un telaio realizzato con profilati estrusi che svolge le funzioni strutturali assolte dalle traverse nel pianale. Nella parte anteriore della batteria uno scudo di protezione impedisce che corpi estranei penetrino nell'accumulatore di energia. La dotazione di serie include l'intuitivo sistema di Infotainment MBUX (Mercedes-Benz User Experience).



Sei le versioni disponibili: S Sport, Sport Plus, Sport Pro caratterizzate da uno stile Progressive e, ad un livello ancora superiore, Premium, Premium Plus e Premium Pro, con un look caratterizzato dalla AMG Line. Ulteriori personalizzazioni sono disponibili con i pacchetti Electric Art e Night.