17/05/2021

Toyota C-HR Black Edition è una versione speciale caratterizzata da una livrea Black Met con esterni arricchiti da cerchi in lega da 18 pollici e finitura Black Matte e underrun nella parte anteriore, laterale e posteriore in colore silver che donano sportività.



Gli interni sono rivestiti in pelle nera che regala un aspetto più premium rispetto alle versioni disponibili nella gamma. Completa l’equipaggiamento un impianto audio premium JBL a 9 altoparlanti e il Tech pack che comprende i fari LED anteriori e posteriori e l’aggiunta della funzione LCA (Lane Change Assist) che include BSM (Blind Spot Monitor) e RCTA (Rear Cross Traffic Alert) al Toyota Safety Sense.



La Black Edition è offerta in abbinamento alla motorizzazione 1.8 Full Hybrid Electric a aprtire da maggio 2021.