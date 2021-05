19/05/2021

Il suv Volkswagen Tiguan Allspace 2021 offre nuove tecnologie e motori più efficienti. Il look riceve un refresh che rende il veicolo moderno e dinamico. Tra le dotazioni si notano i fari LED Matrix IQ.LIGHT1, il cui controllo interattivo della luce permette una visuale migliore, garantendo più comfort e sicurezza. Le versioni disponibili in catalogo sono: Life, Elegance ed R-Line, che sostituiscono le linee di allestimento precedenti.



A bordo sono disponibili sette posti, l’assetto dell’abitacolo è variabile e prevede una terza fila di sedili (optional) e spazio a volontà sia per i passeggeri che per i bagagli. Per quanto riguarda la gamma dei propulsori troviamo unità turbodiesel con twindosing, motori 2.0 TDI da 150 e 200 CV a basse emissioni di ossidi di azoto.



L'offerta si completa con declinazioni a benzina 1.5 da 150 CV con disconnessione attiva dei cilindri ACT e 2.0 TSI da 190 e 245 CV. In abbinamento sono disponibili un cambio manuale a 6 rapporti o cambio DSG a 7 rapporti, secondo le versioni.