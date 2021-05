27/05/2021

Bentley Bentayga S aggiunge più carattere sportivo alla famiglia Bentayga, distinguendosi per il design muscoloso e dettagli unici. Basandosi sul noto marchio S di Bentley, il nuovo Bentayga, promette una guida più coinvolgente, con il controllo antirollio attivo Bentley Dynamic Ride di serie e una modalità di telaio sportiva ottimizzata.



La vettura si fa notare per una serie di dettagli esterni come gli esclusivi cerchi da 22 pollici con tre finiture, i loghi S posizionati sul bordo inferiore delle porte anteriori e specifiche Blackline di serie.



Il profilo è sottolineato dallo spoiler posteriore di maggiori dimensioni, le minigonne laterali nere lucide e i paraurti inferiori, anteriori e posteriori. Le lenti scure per i fari e le luci posteriori, gli specchietti retrovisori esterni neri e i terminali di scarico ovali separati completano l'immagine del modello S.



All'interno troviamo la classica raffinatezza ed eleganza, uno stile che si arricchisce di nuovi sedili, cuciture esclusive. Il suv di lusso Bentley è disponibile in tre configurazioni di abitacolo; quattro, cinque o sette posti.



La gamma delle unità comprende il motore a benzina V8 turbo twin-scroll da 4,0 litri di Bentley, che combina potenza ed efficienza. Il propulsore sviluppa 550 CV e raggiunge la velocità massima di 290 km/h.