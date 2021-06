01/06/2021

Opel Combo-e Life è un veicolo elettrico a batteria destinato al tempo libero (LAV). I suoi punti di forza sono versatilità e praticità ed è proposto con una o due porte laterali scorrevoli, in versione standard, lunga 4,4 metri, o in versione XL, da 4,75 m, entrambi con 5 o 7 posti.

In base al profilo di guida e alle condizioni, Opel Combo-e Life può percorrere fino a 280 km con una carica della batteria agli ioni di litio da 50 kWh.



In funzione del mercato e della versione, questo veicolo scatta da 0 a 100 km/h in 11,2 secondi, mentre la velocità massima è pari a 130 km/h (limitata elettronicamente). La gamma di tecnologie e sistemi di assistenza alla guida lo pone al vertice del segmento.



Troviamo: Controllo della trazione IntelliGrip, Sistema per il mantenimento della corsia di marcia (Lane Keep Assist), Rilevamento della stanchezza guidatore, Riconoscimento dei cartelli stradali, Allerta incidente con Protezione pedoni e Frenata automatica di emergenza.