Dacia Duster 2021

24/06/2021

Dacia Duster si aggiorna pur conservando il design attrattivo e tutte le caratteristiche che lo rendono adatto alla mobilità quotidiana. Il look introduce novità a livello dei fari e della calandra, conferendo una personalità più accattivante. Dacia Duster è il primo modello della gamma ad essere dotato di indicatori di direzione a LED (all’anteriore). Questa tecnologia è utilizzata anche per gli anabbaglianti e per la luce della targa.



Spiccano a bordo la consolle centrale rialzata con bracciolo scorrevole, due sistemi multimediali con nuovo display da 8 pollici e trasmissione automatica EDC a doppia frizione. Il nuovo Duster è disponibile a 2 e 4 ruote motrici, quest’ultima versione è dotata di un sistema 4x4 Monitor più ricco. La gamma delle motorizzazioni è stata rinnovata per conciliare piacere di guida e riduzione delle emissioni di CO2.



Nuovo Duster è ora disponibile con trasmissione automatica EDC a 6 rapporti con il motore TCe 150, mentre la versione ECO-G 100 dispone di un serbatoio GPL con una capacità aumentata di circa il 50%, ossia 49,8 litri. La commercializzazione è prevista a partire da settembre 2021.