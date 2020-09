Dacia: più vitalità alla gamma

Reiventarsi, per offrire contenuti sempre rispondenti alle esigenze della clientela, è una sfida che Dacia raccoglie e dimostra con l’impegno e l’attenzione nella proposta della sua gamma.



Le nuove Sandero, Sandero Stepway e Logan esprimono perfettamente l’intento di restare nel solco della contemporaneità, pur senza snaturare la vocazione originaria del brand.

Questi modelli sono in linea con le aspettative del target di riferimento, assicurando un ottimo rapporto qualità prezzo, dimensioni contenute, dotazioni che migliorano l’esperienza di guida, ma soprattutto ritroviamo versatilità, semplicità e affidabilità.



In dettaglio, la nuova Sandero si fa notare per la spiccata personalità e l’impostazione più robusta. La linea appare più fluida grazie alla scelta di un parabrezza più inclinato, al cielo ribassato, alla linea del tetto spiovente. Invariata resta l’altezza libera dal suolo, nonostante Sandero appaia visivamente più bassa per la presenza di una carreggiata più ampia e di ruote a filo.



Sandero Stepway è destinata ad un uso più avventuroso, vera compagna del tempo libero da vivere senza particolari limiti. L’impostazione stilistica è quella di un crossover, con l’adozione di elementi che si smarcano dalla Sandero. Il frontale si fa notare per il cofano specifico, nervato e bombato, ma anche per il logo Stepway cromato sotto la calandra e per le alette bombate sopra ai fendinebbia.



La silhouette della nuova Logan, completamente rivista, appare dinamica e più allungata. La linea del tetto spiovente e la ridotta superficie vetrata nel profilo laterale contribuiscono a creare un’immagine più filante. Elemento comune e inedito dei nuovi modelli della gamma Dacia è rappresentato dalla firma luminosa a Y, presente sia nei gruppi ottici anteriori che posteriori.



Il lancio ufficiale delle nuove Sandero, Sandero Stepway e logan è fissato per il 29 settembre.