28/06/2021

Nissan Juke Rally Tribute Concept celebra il 50esimo anniversario della vittoria dell'iconica 240Z all'East African Rally.



Sviluppata a aprtire dal modello di serie, questa speciale vettura ne adotta l’assetto rialzato, gli sbalzi anteriori e posteriori corti. Con i passaruota maggiorati, in grado di ospitare pneumatici fuoristrada su misura, la vettura appare più imponente, mentre le luci aggiuntive montate sul cofano e sul tetto enfatizzano il carattere da competizione off-road.



Il cofano nero e le ruote nere rappresentano un omaggio al modello 240Z del 1971 che partecipò all'East Africa Rally. Il powertrain è ibrido elettrico, caratterizzato da elevata efficienza e coppia istantanea per regalare prestazioni elevate.