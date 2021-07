Citroen - Auto Citroen C3 YOU! Citroen C3 YOU! Special Edition 1 2



Citroen C3 YOU! 02/07/2021

La serie speciale Citroën C3 YOU! È una berlina versatile sviluppata sull’allestimento Feel di C3. La vettura propone uno stile sobrio e unico e caratterizzata nel frontale dalla presenza di luci diurne a LED, profili dei passaruota e sottoscocca nero opaco e copricerchi da 15 pollici Arrow.



A bordo il design è lineare e l’ambiente confortevole.L’equipaggiamento include dotazioni come il sistema audio MP3, climatizzazione, retrovisori riscaldabili e regolabili elettricamente, regolatore e limitatore di velocità e l’avviso di superamento involontario della linea di carreggiata. Ed ancora: proiettori fendinebbia con profili bianchi, abbinati a personalizzazioni nello stesso colore per le calotte dei retrovisori e per la finitura del montante posteriore.



Sei le tinte disponibili per la carrozzeria: Rosso Elixir, Night Black, Soft Sand, Steel Grey, Platinium Grey e Polar White. Citroen C3 YOU! dispone di una motorizzazione benzina efficiente di ultima generazione, omologata secondo la normativa di emissioni Euro 6d. Il lancio comemrciale in Italia è programmato dalla fine dell’estate 2021.

di Grazia Dragone

