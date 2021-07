Mercedes-Benz AMG GT Coupè 4

05/07/2021

La Mercedes-AMG GT Coupé4 presenta uno stile più distintivo, proponendosi come soluzione ideale per le lunghe percorrenze, ma non solo. Il catalogo prevede un'ampia scelta di cerchi, rivestimenti, finiture, colori esterni e sospensioni ricalibrate, garantendo il giusto compremosse tra sportività e comfort.



Il nuovo modello dispone della tecnologia più avanzata. Tra le novità figurano i sistemi di assistenza alla guida aggiornati e, di serie, il Widescreen Cockpit con sistema multimediale MBUX con display e funzioni specifiche AMG. I nuovi modelli debutteranno con le varianti a 6 cilindri a partire da agosto 2021. Il già ricco corredo di opzioni di personalizzazione è stato ulteriormente arricchito per offrire uno stile più individuale e quasi sartoriale.