02/08/2021

Volkswagen Taigo è un suv coupè che si distingue per il design particolare e le diverse opzioni di equipaggiamento. Il veicolo si pone come modello d'ingresso ne suo segmento e si avvale di una posizione di seduta rialzata, ampia visuale e ampio spazio a bordo.



La versatilità e le soluzioni intelligenti ideali per un uso quotidiano insieme alla disponibilità di un bagagliaio dalle dimensioni generose offrono un comfort elevato. Sviluppata sul pianale modulare trasversale MQB, la Taigo si fa notare per caratteristiche come sicurezza e comfort di guida grazie all’adozione di dispositivi come: IQ.DRIVE Travel Assist con Lane Assist e ACC, Front Assist, Side Assist e fari a LED Matrix IQ.LIGHT con Dynamic Light Assist.



Il design della vettura in versione europea si distingue per le proporzioni vigorose. Si nota l’andamento da coupé in cui si inserisce un montante posteriore inclinato in avanti. Nel profilo laterale si distingue per le linee precise e nette che, insieme ai cerchi di grandi dimensioni, ne sottolineano il carattere.



A bordo non manca la tecnologia rappresentata da sistemi infotainment basati sull'ultima generazione di piattaforma modulare di infotainment MIB3, che include Online Control Unit (eSIM) e App-Connect Wireless (a seconda dell'allestimento.



Le configurazioni sono quattro (Taigo, Life, Style e R-Line, mentr le tinte sono otto. Disponibile anche il Roof Pack. La Volkswagen prevede per la Taigo motori a benzina ad alta efficienza che erogano potenze di 95, 110 e 150 CV. La velocità massima è pari rispettivamente a 183 km/h, 191 km/h e 212 km/h. In base alla motorizzazione, il passaggio tra i rapporti viene eseguito manualmente tramite il cambio manuale a 5 o a 6 marce o il cambio a doppia frizione a 7 marce (DSG).