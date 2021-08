12/08/2021

Jaguar F-PACE R-Dynamic Black è una nuova versione che enfatizza il design deciso e scolpito della vettura attraverso inserti Gloss Black e specifici elementi più lussuosi. La vettura si distingue dal resto della gamma per le calotte degli specchietti e i cerchi da 20 pollici con finitura Gloss Black, per il tetto panoramico fisso, per i vetri oscurati e per le barre portapacchi in Gloss Black.



Con il modello R-Dynamic Black, i lussuosi interni della F-PACE sono stati arricchiti da impiallacciature Satin Charcoal Ash e pedaliera in metallo lucido. La propulsione si affida a motori Ingenium, diesel a quattro e sei cilindri, più un’unità benzina PHEV con un’autonomia di 53 km in modalità elettrica.



Tutti i modelli F-PACE sono equipaggiati con una trazione all-wheel drive intelligente e con trasmissioni automatiche a otto rapporti. Tutti i motori Ingenium quattro e sei cilindri dotati di tecnologia MHEV sono equipaggiati con un dispositivo BiSG (Belt integrated Starter Generator) per recuperare l'energia persa durante le fasi di rallentamento e frenata, che viene immagazzinata in una batteria agli ioni di litio da 48V.



Tra le funzionalità disponibili a bordo, troviamo la nuova funzione Air Purge che consente di rinfrescare l’aria dell’abitacolo prima dell’inizio di ogni viaggio, ma anche il sensore di CO2 che monitora e regola il livello di anidride carbonica all’interno dell’auto. L’assistenza alla guida si avvale di dispositivi come l’Adaptive Cruise Control con Steering Assist.