Notizie Jaguar: addio a F-TYPE

18/06/2024 di Grazia Dragone La vettura sportiva sarà disponibile fino all´inizio del 2025

Jaguar F-Type si prepara ad uscire dalla linea produttiva per far parte della ricca, varia ed eterogena collezione di Jaguar Heritage.

L’ultimo modello sarà una F-Type 5.0 V8 Convertible colore Giola Green con tetto nero e interni in pelle Tan Windsor, simili a quelli della Jaguar E-Type Series III 5.3 V12 del 1974.



Questa versione speciale si unirà al modello che l’ha preceduta, cioè la E-type, e parteciperà ad una serie di eventi e attività previsti durante l’anno.



Come l’ultima E-type del 1974 preparò la strada al modello Jaguar XJ-S, l’ultimo esemplare della F-TYPE arriva in un momento in cui Jaguar entra nel futuro della mobilità con una GT elettrica.



Queste le parole di Rawdon Glover, Managing Director of Jaguar: “La singolare visione di Sir William Lyons, il fondatore di Jaguar, era quella di essere sempre rilevanti, originali e proiettati verso il futuro. Queste sono state le basi di Jaguar attraverso quasi un secolo di evoluzione del lusso britannico contemporaneo. Oggi, mentre celebriamo la Jaguar F-TYPE e i nostri 75 anni di storia nel mondo delle sports car, assistiamo anche alla nascita di una nuova era. Reimmagineremo e posizioneremo il brand Jaguar su un altro livello, che sarà focalizzato su un rapporto più intimo e più coinvolgente con i clienti, in cui sarà sempre più evidente il nostro obiettivo di inspirare come nessun altro è in grado di fare.”



La Jaguar F-TYPE è arrivata nel 2013 in versione Cabriolet, rappresentando la prima auto sportiva a due posti Jaguar in quasi 40 anni.

