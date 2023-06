Notizie Jaguar ZP Collection: omaggio al passato

07/06/2023 di Grazia Dragone Jaguar Classic realizza un modello celebrativo Tempo di omaggi e celebrazioni per la divisione Jaguar Classic, che ricorda la tradizione sportiva del modello E-type attraverso un’edizione dedicata: la ZP Collection.



Questa special edition include sette coppie esclusive della versione E-type, inedite configurazioni che rappresentano un omaggio alle prime E-type da corsa, prodotte con il codice ZP. L’iconico modello ha raccolto numerosi allori durante la sua storia sportiva.



Nello specifico, ogni coppia di veicoli E-type ZP Collection comprende una coupé roadster e una coupé Fixed Head, realizzate con livree ispirate alle auto originali, restaurate dalle abili mani di Jaguar Classic Works a Coventry.

Ogni coppia racconta un tassello della ricca storia della E-type, ma onora il ricordo anche di chi ha guidato le vetture fino alla vittoria.



La prima auto della coppia rende omaggio alla E-type roadster coupé Indigo Blue di Graham Hill. La vettura è rifinita in Oulton Blue, tinta ispirata al colore originale della ECD 400.

La seconda vettura di ogni coppia rende omaggio alla E-type guidata da Roy Salvadori a Crystal Palace nel 1961, che seguì il successo ottenuto al debutto della E-type a Oulton Park.



Ogni modello presenta un casco d'epoca che riprende le forme di quelli indossati da Hill e Salvadori in pista. Sono stati realizzati dall'esperto britannico Bill Vero di Everoak, che produce caschi dagli anni Cinquanta.

Dal punto di vista tecnico, la ZP Collection si basa sulle specifiche delle E-type Series 1 3.8 prodotte tra il 1961 e il 1964. Il propulsore da 3.8 litri, eroga fino a 265 CV ed è dotato di ventola di raffreddamento elettrica.

