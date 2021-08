30/08/2021

Toyota Yaris Cross completa la famiglia Yaris e porta in dote tutti gli elemtnti più tipici della gamma. Realizzata sulla piattaforma GA-B, la vettura offre interni spaziosi e dimensioni esterne compatte. Il powertrain ibrido è basato sul sistema da 1.5 litri a ciclo Atkinson di quarta generazione da 116 CV.



Il design richiama le caratteristiche tipiche dei suv, presenta un corpo vettura più alto e ruote più grandi che trasmettono forza e carattere. tra le dotazioni figura un sistema di trazione integrale intelligente.



L’AWD-i offre una stabilità e una trazione supplementare nella guida quotidiana in ogni condizione. Il sistema elettrico è più compatto e pesa meno delle unità AWD meccaniche, e aiuta il veicolo ad ottenere migliori consumi di carburante ed emissioni di CO2.



La nuova Yaris Cross è disponibile in cinque allestimenti.

La versione di ingresso è la Active, equipaggiata di serie con cerchi in lega da 16 pollici, climatizzatore automatico,fari fendinebbia a LED, sensore pioggia e crepuscolare, Toyota Touch 3 con 4 speaker, schermo da 8 pollici, DAB e Smartphone Integration e retrocamera di parcheggio.



La versione Trend aggiunge i cerchi in lega da 17 pollici, fari full LED, vernice metallizzata, strumentazione digitale da 7 pollici, Toyota Smart Connect con 6 speaker, schermo da 9 pollici', Smartphone Integration senza fili e con Cloud Navi System integrato e Smart Entry & Push Start.



Le ulteriori tre versioni rientrano tutte nella fascia top di gamma: Lounge votata al comfort e con rifiniture ricercate; Adventure, dall’impostazione più sportiva e Premiere, che vanta una dotazione più ricca termini di comfort e tecnologia.