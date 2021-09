09/09/2021

La Ferrari Monza SP1 è una serie speciale limitata che rientra, insieme al modello SP2, in un nuovo segmento denominato Icona, ispirato alle evocative vetture del Cavallino degli anni 50. La vettura richiama nel design il tema delle barchette da competizione, dalla 166 MM del 1948 capostipite del concetto di barchetta stesso fino ai modelli 750 Monza e 860 Monza.



La Ferrari Monza SP1 è stata progettata come monoposto stradale con un’identità fuori dagli schemi e in grado di garantire un’esperienza di guida emozionale.

La sportiva sfoggia un design originale insieme al miglior rapporto peso-potenza grazie all’ampio utilizzo della fibra di carbonio nella costruzione e dettagli specifici, come proiettori e luci posteriori, ruote e interni.



A bordo il cockpit è scavato nel volume della vettura, accoglie il pilota e tutta l’interfaccia di guida. L’unità disponibile è il potente V12 da 810 CV che raggiunge i 100 km/h in 2.9 secondi e i 200 km/h in 7.9 secondi.



La riduzione di peso e la configurazione barchetta garantiscono una dinamica unica, ben bilanciata e senza alcun rollio. Per gestire i flussi aerodinamici attorno all’abitacolo in assenza del parabrezza è stato sviluppato un cupolino specifico denominato Virtual Wind Shield.