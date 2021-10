Mercedes-Benz Citan 2022

21/10/2021

Il van di piccole dimensioni Mercedes Citan si rinnova. Il veicolo presenta dimensioni esterne compatte combinate ad un'ampia spaziosità ed una elevata capacità di carico ed è disponibile sia nella versione che Tourer.



Porte scorrevoli ad ampia apertura sul lato sinistro e sul lato destro del veicolo ed un bordo di carico ribassato permettono di accedere comodamente al vano di carico semplificando il caricamento delle merci.

Altrettanto comoda è la sistemazione che i passeggeri sulla versione Tourer. Oltre alla sua grande funzionalità e versatilità, il veicolo offre una gamma completa di equipaggiamenti di sicurezza ed un elevato comfort. Il design punta su proporzioni equilibrate e superfici ricche di appeal.



Le linee di cintura e i passaruota in evidenza ne sottolineano la forza. Un elemento degli interni che attira l'attenzione è trappresentato dallo sviluppo orizzontale della plancia. Oltre alle versioni Furgone e Tourer, sono previste in seguito le opzioni a passo lungo e Mixto. Nel nuovo Citan sono disponibili fino a due porte scorrevoli con una sezione di apertura avente una larghezza di 615 mm e un'altezza di 1.059 mm.



Il vano di carico è facilmente accessibile anche dal lato posteriore. Già nella versione di serie il Tourer dispone di portellone vetrato. In alternativa sono disponibili le porte a doppio battente. La panca nel vano posteriore è ripiegabile nel rapporto 1/3 : 2/3 e può essere ribaltata. La gamma dei propulsori include e tre motori diesel e due motori a benzina. Nella seconda metà del 2022 verrà presentato l'eCitan, versione a trazione completamente elettrica.