Toyota Aygo X 2022 09/11/2021

Il Crossover dedicato alla clientela europea è stato sviluppato sulla piattaforma GA-B della Toyota New Global Architecture (TNGA), introdotta per la prima volta con la nuova Yaris.



Il veicolo si presenta con dimensioni contenute ed una carrozzeria bi-tone, con vernici ispirate al mondo delle spezie. La linea del tetto è rastremata e conferisce un dinamismo visivo.



Le tonalità Cardamom Green, Chilli Red, Ginger Beige e Juniper Blue si abbinano a contrasto con il tetto e la parte posteriore della vettura di colore nero. Il tema cromatico è presente anche a bordo, dove il cruscotto e la console centrale si abbinano ai colori esterni. Toyota Aygo X ha un raggio di sterzata ridotto, di soli 4,7 m: uno dei più bassi del suo segmento.



Lo sterzo è stato messo a punto per le strade europee con la nuova trasmissione S-CVT che offre la migliore risposta da fermo della categoria. Le dotazioni includono un sistema audio premium composto da quattro altoparlanti, un amplificatore da 300 W e un subwoofer da 200 mm situato nel bagagliaio per un sound pieno e coinvolgente.



Il motore disponibile è l’unità 1KR-FE 3 cilindri 1 litro, migliorato per soddisfare le normative europee e per offrire più affidabilità e prestazioni. L’arrivo sul mercato è atteso per il 2022.

di Grazia Dragone

Leggi Commenti Uscirà anche con motore da 95 CV come anticipato? Grazie. luisa di sabatino 10/11/2021 » Aggiungi un commento