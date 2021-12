06/12/2021

Toyota bZ4X rappresenta il primo modello della nuova famiglia Toyota bZ - beyond Zero di veicoli elettrici a batteria (BEV) a zero emissioni. Si tratta di un suv spazioso e confortevole dotato di un nuovo sistema di trazione integrale che garantisce maneggevolezza e prestazioni off-road elevate grazie ai motori elettrici separati per ogni asse.



È il primo modello BEV ad essere sviluppato integralmente dal brand e il primo ad utilizzare la nuova piattaforma dedicata ai veicoli elettrici dell'azienda.

Basato sulla filosofia eTNGA (Toyota New Global Architecture), incorpora la batteria come parte integrante del telaio, sotto il pianale del veicolo. Il design è elegante ed essenziale, presenta nuove linee distintive per il frontale, gruppi ottici sottili.



La vista laterale è caratterizzata dalla bassa altezza della carrozzeria, i montanti anteriori sottili e una linea di cintura bassa che riflette il basso centro di gravità. Le cornici dei passaruota, le grandi ruote fino a 20 pollici insieme alle modanature esprimono il carattere della vettura. Il passo lungo consente di avere un abitacolo spazioso, luminoso e confortevole. Il cruscotto è sottile e basso ed accoglie un display TFT a sette pollici.



Il veicolo è alimentato da un motore elettrico che eroga fino a 204 CV e 265 Nm di coppia. L'accelerazione da 0 a100 km/h avviene in 8,4 secondi, mentre la velocità massima è di 160 km/h. Il modello a trazione integrale ha una potenza massima di 217,5CV con 336 Nm di coppia. Il lancio commerciale è rpogrammato dal 2022.