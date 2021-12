Mazda 2 Hybrid

09/12/2021

Mazda2 Hybrid rappresenta il primo modello della gamma con propulsione totalmente ibrida. Disponibile a partire dalla primavera 2022, la Mazda2 Hybrid adotta un sistema composto da un motore benzina tre cilindri 1490 cc, 93 CV DIN/ 68 kW abbinato ad un motore elettrico da 59 kW, per una potenza complessiva pari a 116 CV DIN/85 kW.



Lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in 9,7 secondi, mentre la velocità massima è pari a 175 km/h. Nel ciclo combinato WLTP offre un consumo di 4,0-3,8 l/100 km ed emissioni di CO2 di appena 93-87 g/km.



Nonostante le dimensioni compatte, Mazda2 assicura una confortevole abitabilità dei suoi ambienti. La vettura sarà proposta nel Vecchio Continente in tre declinazioni: Pure, Agile e Select e nasce dalla collaborazione tra Mazda e Toyota.