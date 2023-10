Mazda Nagisa Special Edition: appeal retro

Mazda introduce nella sua gamma l’edizione speciale Nagisa rivolta ad esaltare l’appeal dei modelli Mazda3 e CX-30 2024. Questa inedita veste propone elementi sportivi abbinati al trend retrò moderno tanto attuale in questo periodo.



Si parte dalla livrea, proposta nella tinta Zircon Sand Metallic, un colore pastello dal sapore vintage, abbinata ad elementi di colore nero, per un risultato contemporaneo e di grande effetto. La configurazione prevede ruote e specchietti retrovisori esterni neri, ma anche un caratteristico spoiler scuro, che regala un aspetto elegante e aerodinamico allo stesso tempo.



A bordo si fa notare il rivestimento dei sedili in ecopelle di colore Terracotta con la parte centrale in ecopelle scamosciata Leganu nera. Il design degli interni è arricchito da particolari come le cuciture Terracotta sulla plancia e gli accenti neri in stile cuoio sulla parte centrale dei sedili. A questi dettagli si aggiungono la regolazione elettrica del posto di guida e un impianto audio Bose con 12 altoparlanti.



Mazda 3 insieme alla CX-30 2024 offrono dotazioni di sicurezza avanzate ed una tecnologia del motore innovativa. Entrambe adottano un aggiornato sistema di infotainment, un dispositivo di riconoscimento dei pedoni evoluto e funzionalità di connettività migliorate.

I modelli sono offerti con i motori ibridi aspirati e-Skyactiv G da 122 CV e 150 CV ed e-Skyactiv X da 186 CV.



L’edizione speciale è già ordinabile con prezzi di listino a partire da 30.750 euro per la Mazda3 e 31.950 euro per la CX-30. Le prime unità arriveranno a dicembre.