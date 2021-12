Mercedes-Benz AMG EQS 53 4MATIC+

20/12/2021

Mercedes AMG EQS 53 4MATIC+ è il primo modello di serie AMG con trazione elettrica a batteria, proposta in un’unica versione dotata di Hyperscreen, cerchi da 21 pollici, pelle nappa AMG. La vettura si avvale di due motori.



La catena cinematica elettrica comprende un motore sull'asse anteriore e uno sull'asse posteriore e permette alla trazione integrale 4MATIC+ Performance AMG di trasmettere la forza motrice sulla superficie stradale in modo ottimale.

La versione base raggiunge una potenza di 484 kW (658 CV), la coppia massima dei motori elettrici è di 950 Nm. Con il pacchetto DYNAMIC PLUS AMG, la potenza massima in modalità RACE START con funzione booster sale fino a 560 kW (761 CV).



Il design è distintivo e si differenzia da altri modelli della gamma. Tra gli elementi più caratterizzanti spiccano i fari Digital Light di serie, mascherina del radiatore Black Panel specifica di AMG con listelli verticali cromati.

Anche a bordo dominano i tipici elementi di stile AMG. Troviamo sedili realizzati con motivo grafico specifico e speciali rivestimenti in materiale ARTICO con microfibra MICROCUT e cuciture di contrasto rosse.