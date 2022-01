Toyota - Auto Toyota Hilux GR Sport Toyota Hilux GR Sport pick up 1 2 3



Toyota Hilux GR Sport è una versione che presenta significativi miglioramenti sul fronte dell’esperienza di guida grazie alla presenza di sospensioni dedicate. Le capacità offroad sono ulterioremente accresciute attraverso il differenziale a slittamento limitato automatico e l'Active Traction Control. La maneggevolezza e il comfort sono garantiti da aggiornamenti mirati delle sospensioni e contromisure contro il rumore e le vibrazioni.



L’unità in dotazione è rappresentata dal motore 2,8 litri da 204 CV abbinato a un cambio automatico a sei velocità. Esclusivamente in versione Double Cab, il nuovo GR Sport mantiene le capacità di carico dell'Hilux in grado di sostenere una tonnellata e trainare rimorchi frenati fino a 3,5 tonnellate.



Tra le dotazioni estetiche si nota la griglia anteriore nera con una maglia G-motif dedicata e una barra orizzontale centrale prominente con il classico logo Toyota. Il potente design frontale è amplificato da nuove cornici dei fendinebbia anteriori più grandi. I cerchi in lega da 17 pollici presentano una finitura nera lavorata a contrasto e sono dotati di pneumatici all-terrain.



A bordo troviamo i nuovi sedili anteriori sportivi in una combinazione di pelle nera e pelle scamosciata sintetica traforata e cuciture a contrasto. L’equipaggiamento include dotazioni top di gamma, tra cui fari a LED, Smart Entry & Start, climatizzatore automatico bi-zona, Downhill Assist Control e differenziale a slittamento limitato automatico. Toyota Hilux GR Sport è atteso in Europa a partire dall'autunno 2022.

di Grazia Dragone

