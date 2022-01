25/01/2022

Nissan Juke Kiiro è una versione speciale abbinata al lancio della pellicola The Batman e si presenta con finiture specifiche e dedicate.



Il design audace del veicolo trova espressione in questa particolare edizione, chiamata Kiiro, che in giapponese significa giallo, infatti la livrea Ceramic Grey, con tetto a contrasto Black, presenta dettagli di colore Spiced Lemon sulle finiture del paraurti anteriore e posteriore e sulle modanature laterali, elementi che conferiscono un aspetto dinamico e distintivo.



I cerchi in lega da 19 pollici, ripresi dalla versione top di gamma Tekna, propongono una veste total Black, mentre le calotte degli specchietti e la linea spiovente del tetto adottano un motivo grafico.



A bordo troviamo i sedili sportivi Monoform rivestiti con un tessuto Black e inserti in pelle sintetica e impunture Spiced Lemon. Il bracciolo centrale, la console, le portiere anteriori e il poggia ginocchia sono rivestiti in pelle sintetica Black. Il nome della vettura è riportato su un badge posizionato sulla console centrale, vicino alla leva del cambio.



Il modello è equipaggiato con un motore turbo benzina dalla potenza di 114 CV abbinato di serie a un cambio manuale a sei rapporti e in opzione al cambio automatico a doppia frizione (DCT) con leve del cambio al volanteNissan Juke Kiiro è prodotta in edizione limitata di 5.000 unità, di cui 250 destinate al mercato italiano.