Maserati MC Edition 2022

03/02/2022

Edizione speciale pensata per esaltare le qualità dinamiche, la MC (Maserati Corse) Edition è disponibile per i modelli Ghibli, Levante e Quattroporte in due esclusivi colori: Giallo Corse e Blu Vittoria, soprattutto sulle versioni equipaggiate con motore V8.



E’ il mondo delle corse ad ispirare questa particolare declinazione, un richiamo al glorioso passato del brand. In dettaglio, il giallo e il blu sono i colori di Modena, la città simbolo della Motor Valley e del marchio.



Il Giallo Corse è un colore tristrato con mica blu, mentre Blu Vittoria è un colore tristato opaco, nuovo e contemporaneo. Completa l’allestimento la presenza di dettagli in Black Piano e un badge specifico sul parafango anteriore e sul montante B. Levante MC Edition adotta cerchi da 22 pollici, mentre Ghibli e Quattroporte dispongono di cerchi da 21 pollici.



Completano il look le rifiniture dei cerchi in nero lucido e le pinze freni blu, il tetto apribile elettronico, il sistema audio surround Bowers & Wilkins e il pacchetto Driver Assistance.



L’ abitacolo presenta elementi in fibra di carbonio blu. Sui sedili le cuciture sono gialle e blu lungo la pelle naturale Nero Pienofiore e si accostano agli inserti in Denim. Il poggiatesta presenta il logo MC Edition, mentre un badge specifico occupa la parte centrale della consolle. MC Edition è disponibile a partire da febbraio 2022.