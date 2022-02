11/02/2022

Bestseller del segmento, Lancia Ypsilon viene declinata in una nuova fashion edition. Dopo quattro generazioni e più di 35 serie speciali, la vettura resta un punto di riferimento della gamma e del mercato.



La nuova Lancia Ypsilon Alberta Ferretti si presenta con una elegante livrea Grigio Alberta Ferretti, una tinta iridescente che fa emergere i punti luce rosa della carrozzeria. Gli interni sono invece realizzati nella tonalità Rose Gold. I sedili sono in SEAQUAL YARN, un filato in poliestere riciclato post-consumo al 100% e il ricamo presente su di essi riprende i bustier di alta moda delle collezioni Alberta Ferretti.



Sui poggiatesta il monogramma AF è in Rose Gold, tinta che si trova in molti altri dettagli come le cornici delle bocchette d’aerazione, la gemma cambio, le maniglie interne e i dettagli della plancia.

>br>Disponibile anche nella tinta pastello Bianco Neve, nel metallizzato Grigio Pietra, nel Nero Vulcano e nel Bicolore Nero, che alterna la finitura lucida con quella opaca, la vettura è disponibile in versione ibrida con motore 1.0 FireFly 70 CV Start&Stop con il 3 cilindri da 51,5 kW a cui è affiancato il motore elettrico BSG da 12 volt e una batteria al litio dedicata.