01/03/2022

La Mini John Cooper Works Clubman Untold Edition interpreta in modo inedito il classico design del modello, apportando nuovi contenuti in termini di stile. Le specifiche della vettura insieme alla finitura Sage Green metallic, disponibile per la prima volta per la MINI Clubman, conferiscono un aspetto unico. Disponible a aprtire da marzo 2022, la vettura adotta dettagli esclusivi che esaltano il piacere di guida.



Il design delle grembialature anteriori e posteriori, ispirato al kit aerodinamico John Cooper Works, riflette il carattere agile del modello. In dotazione è oresente il motore turbo a 4 cilindri da 2,0 litri e 306 CV, abbinato al cambio Steptronic Sport a 8 rapporti e al sistema di trazione integrale ALL4.

Un'altra caratteristica tipica sono i bordi all'estremità inferiore della carrozzeria rifiniti in verde scuro. Anche le cinque strisce sportive parallele che corrono al centro del cofano e del tetto sono specifiche.



I portelloni laterali stampati in 3D riprendono il motivo delle strisce sportive, presente anche nel logo proiettato dagli specchietti retrovisori e sulle rifiniture delle soglie delle porte. Una finitura nera è disponibile come optional per il tetto e le calotte degli specchietti retrovisori esterni, mentre le maniglie delle porte, le finiture dei terminali di scarico, i loghi MINI e la scritta del modello in Piano Black sono integrate nel design.



Il rivestimento del tetto color antracite e i sedili sportivi in Mini Yours Leather Lounge Sage Green aggiungono un tocco sportivo all’atmnosfera di bordo, arricchito ulteriormente dalla presenza del Connected Media che include di serie: display touchscreen da 8,8 pollici, servizio digitale MINI Online, Remote Services.