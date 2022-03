07/03/2022

Volvo XC40 Recharge 2022 si rinnova e propone un nuovo concetto di offerta studiato per rendere più semplice il processo di acquisto online. I clienti potranno scegliere tra diversi livelli di equipaggiamento e selezionare le opzioni che si adattano alle loro esigenze.



La nuova XC40 propone un design aggiornato, moderno, caratterizzato dalla presenza di un nuovo paraurti anteriore e una griglia frontale priva di cornice, elementi che garantiscono continuità estetica tra la XC40 Recharge c elettrica e la versione C40 Recharge.



I fari a martello di Thor si arricchiscono della tecnologia di illuminazione a LED pixel, che consente ai proiettori di adattare automaticamente il fascio luminoso al traffico che giunge in direzione opposta e illumin la strada senza abbagliare gli altri conducenti.



E’ possibile scegliere tra rivestimenti in materiale leather-free di alta qualità per la XC40 Recharge solo elettrica.