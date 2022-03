10/03/2022

Mini Pat Moss Edition è una versione speciale riservata ai modelli MINI 3 porte e MINI 5 porte, prodotti in 800 unità, 62 delle quali destinate al mercato italiano.



Il brand d’Oltremanica ricorda con questa versione una pilota leggendaria che nel 1962 scrisse una pagina di storia dell'automobilismo, ottenendo la prima vittoria internazionale per il marchio britannico sul percorso Noordwijk - Monte Carlo - Noordwijk, noto anche come International Tulip Rally.



Si tratta di Pat Moss, la cui vittoria diede il via ai successi della Mini classica nei rally, ma soprattutto stupì per il fatto di aver ottenuto gli allori in gare solitamente dominate da uomini, in un'epoca in cui i ruoli di genere erano predeterminati.



Elementi di design originali e dettagli particolari caratterizzano la Pat Moss Edition, disponibile da maggio per la MINI Cooper S 3 porte, la MINI Cooper S 5 porte e la MINI John Cooper Works. Grazie ai motori turbo a 4 cilindri che offrono una potenza di 178 CV o 231 CV (MINI John Cooper Works), queste vetture portano la guida sportiva nel traffico quotidiano.



Il design della Pat Moss Edition prevede il tetto Multitone nlle tonalità Chilli Red, Melting Silver e Jet Black.

La verniciatura del tetto è combinata con le finiture della carrozzeria Pepper White o Midnight Black metallic e con le calotte degli specchietti retrovisori esterni rosse.

Un tulipano stilizzato simboleggia la prima vittoria nel rally: appare sui montanti C e sui portelli laterali insieme alla scritta Pat Moss.